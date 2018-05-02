Україна в ООН вимагає від Росії негайно звільнити журналіста Сущенка

Переслідування українських журналістів – «це тактика війни, яку Росія застосовує проти України»

Україна виступила в ООН з вимогою до Росії негайно звільнити журналіста Романа Сущенка, припинити переслідування представників медіа і активістів в окупованому Криму, а також покласти край державній пропаганді й підбурюванню ненависті. Про це заявив на засіданні Комітету ООН з питань інформації у вівторок перший секретар Постійного представництва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Акція на підтримку Романа Сущенка

Переслідування українських журналістів – «це тактика війни, яку Росія застосовує проти України»

Україна виступила в ООН з вимогою до Росії негайно звільнити журналіста Романа Сущенка, припинити переслідування представників медіа і активістів в окупованому Криму, а також покласти край державній пропаганді й підбурюванню ненависті.

Про це заявив на засіданні Комітету ООН з питань інформації у вівторок перший секретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Переслідування українських журналістів – це тактика війни, яку Росія застосовує проти моєї країни. Насамперед, ми вкотре засуджуємо жорстоке переслідування українського журналіста Романа Сущенка в Москві, який був кинутий за грати в 2016 році за сфабрикованими звинуваченнями. Ми вимагаємо від Росії негайного звільнення пана Сущенка», - заявив представник України.

Він також нагадав про тиск на представників ЗМІ та активістів у Криму, які висловлюють переконання, відмінні від позиції окупаційної російської влади на півострові.

Крім того, український дипломат висловив глибоку стурбованість «масштабною кампанією пропаганди та підбурювання ненависті до України та українців, яку проводять російські державні ЗМІ та громадські діячі». Він підкреслив, що Росія використовує ЗМІ як інструмент впливу на ситуацію в окупованому Криму та на сході України.

У цьому зв'язку Ніколенко нагадав, що головред російського державного пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симонян ще в 2011 році порівняла іномовлення Росії за кордоном з роллю міністерства оборони. Тоді Симонян наголосила: «Коли немає війни – вам це не потрібно, однак коли війна починається - це важливо. Але ти не можеш створити армію за тиждень до початку війни».

Як підкреслив представник України, це пояснює, чому такий гібридний наступ з використанням державних ЗМІ є прямою загрозою для національної безпеки суверенних держав, а також для цінностей Організації Об'єднаних Націй.

Наприкінці квітня українського політв'язня Романа Сущенка, якого незаконно утримують у Росії, перевели з одиночної камери.

Нагадаємо, у Московському міському суді 25 травня заслухають письмові докази захисту і клопотання у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.

Розгляд справи по суті суд почав 27 березня. На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

Наприкінці лютого Сущенка в московському СІЗО відвідали дружина й дочка.

2 березня на 79-му році життя помер Володимир Сущенко - батько незаконно ув’язненого у Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Також стало відомо,Сущенко вже ознайомився з матеріалами своєї справи.

Як відомо, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

24 квітня Фейгін, який захищав українського журналіста Романа Сущенка у суді Москви, повідомив, що його позбавили статусу адвоката.

Джерело: Укрінформ