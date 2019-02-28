Україна веде перемовини з партнерами щодо спостереження за Керченською протокою з космосу



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Фото: facebook.com

Наразі Україна виходить з того, що найбільш дієвим варіантом такого спостереження буде створення міжнародної спостережної місії, яка робитиме висновки на основі як власних спостережень, так і аналізу інформації з інших джерел

Україна наразі розглядає різні можливості технічної реалізації спостереження за ситуацією навколо Керченської протоки, зокрема, щодо оцінки ситуації за допомогою даних супутникових спостережень. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у відповідь на інформаційний запит УНН.

У Міністерстві зазначили, що продовжують працювати над максимальним залученням міжнародної спільноти до встановлення фактів обмежень Росією суверенних прав України у Чорному та Азовському морі та в Керченській протоці, а також обмежень свободи навігації.

«Разом з партнерами ми досліджуємо різні можливості технічної реалізації спостереження за ситуацією, які б могли забезпечити міжнародне співтовариство максимально повною картиною», − зазначили у МЗС.

Водночас у відомстві пояснили, що наразі Україна виходить з того, що найбільш дієвим варіантом такого спостереження буде створення міжнародної спостережної місії, яка робитиме висновки на основі як власних спостережень, так і аналізу інформації з інших джерел.

Це, за словами МЗС, може включати, зокрема, свідчення очевидців, інформацію з відкритих джерел та дані супутникових спостережень.

«Діалог з партнерами щодо модальностей спостереження та оцінки ситуації навколо Керченської протоки, у тому числі у контексті надання даних супутникових спостережень, наразі триває», − додали в Міністерстві.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що наразі опрацьовуються можливості моніторингу ситуації у Керченській протоці «і з моря, і з повітря, і вочевидь, з космосу».