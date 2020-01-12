Україна відкриє почесне консульство у Філадельфії



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11 січня посол України в США Володимир Єльченко узяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про заснування почесного консульства

Почесне консульство України з’явиться в колишній тимчасовій американській столиці

В американському місті Філадельфії відкривається почесне консульство України.

Про це повідомляє посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

«Ми робимо все, щоб ставати ближчими та ефективнішими для українців, які проживають чи перебувають в Америці, тому сьогодні підписали угоду про створення нового почесного консульства України, яке відкривається в одному з найбільших міст східного узбережжя США, колишній тимчасовій американській столиці — місті Філадельфія (штат Пенсильванія)», - ідеться в повідомленні.

Зазначається також, що це місто є одним з найбільших осередків української громади Америки.

11 січня посол України в США Володимир Єльченко узяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про заснування почесного консульства та надання консульських функції та обов’язків почесного консула віцепрезидентові Української федерації Америки Ірині Мазур.