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    Україна відкриє почесне консульство у Філадельфії

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    <p>11 січня посол України в США Володимир Єльченко узяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про заснування почесного консульства</p> - Україна відкриє почесне консульство у Філадельфії

    11 січня посол України в США Володимир Єльченко узяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про заснування почесного консульства

    Почесне консульство України з’явиться в колишній тимчасовій американській столиці

    В американському місті Філадельфії відкривається почесне консульство України.

    Про це повідомляє посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми робимо все, щоб ставати ближчими та ефективнішими для українців, які проживають чи перебувають в Америці, тому сьогодні підписали угоду про створення нового почесного консульства України, яке відкривається в одному з найбільших міст східного узбережжя США, колишній тимчасовій американській столиці — місті Філадельфія (штат Пенсильванія)», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається також, що це місто є одним з найбільших осередків української громади Америки.

    11 січня посол України в США Володимир Єльченко узяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про заснування почесного консульства та надання консульських функції та обов’язків почесного консула віцепрезидентові Української федерації Америки Ірині Мазур.

    До слова, у Вінниці планують відкрити почесне консульство Латвійської Республіки.
    дипломатія США Єльченко Володимир посол посольство Україна
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