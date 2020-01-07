Єльченко офіційно очолив Посольство України в США
Передавання вірчих грамот відбулося в Білому домі
6 січня новий посол України у США Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу.
Про це дипломат повідомив в твітер.
У понеділок, 6 січня, новопризначений посол України в США вручив американському лідерові вірчі грамоти та офіційно очолив українське диппредставництво.
«Вручив сьогодні мої вірчі грамоти від Володимира Зеленського Дональда Трампа. Для мене велика честь представляти Україну в Сполучених штатах, які завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство повинно бути укріплене на благо обох країн», — прокоментував Єльченко.
Presented my credentials from @ZelenskyyUa to @realDonaldTrump today. Honored to representinwhich always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 6 січня 2020 р.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Єльченка новим послом у Сполучених Штатах 18 грудня.
Іншим указом глава держави звільнив Єльченка з посади постійного представника України в ООН, а також за сумісництвом посла в Ямайці.
На його місце було призначено заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.
Увечері 20 грудня Зеленський зустрівся з Єльченком. Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку відносин між Україною та США. Згідно із оприлюдненою інформацією на сайті президента, серед інших питань сторони обговорили, зокрема, важливість збільшення американських інвестицій в українську економіку.
Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте ця посада тривалий час залишалася вакантною. Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».
У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.