Єльченко офіційно очолив Посольство України в США

Передавання вірчих грамот відбулося в Білому домі

6 січня новий посол України у США Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу.

Про це дипломат повідомив в твітер.

У понеділок, 6 січня, новопризначений посол України в США вручив американському лідерові вірчі грамоти та офіційно очолив українське диппредставництво.

«Вручив сьогодні мої вірчі грамоти від Володимира Зеленського Дональда Трампа. Для мене велика честь представляти Україну в Сполучених штатах, які завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство повинно бути укріплене на благо обох країн», — прокоментував Єльченко.

Presented my credentials from ⁦@ZelenskyyUa⁩ to ⁦@realDonaldTrump⁩ today. Honored to representinwhich always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2