Єльченко офіційно очолив Посольство України в США



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Володимир Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН

Передавання вірчих грамот відбулося в Білому домі

6 січня новий посол України у США Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу.

Про це дипломат повідомив в твітер.

У понеділок, 6 січня, новопризначений посол України в США вручив американському лідерові вірчі грамоти та офіційно очолив українське диппредставництво.

«Вручив сьогодні мої вірчі грамоти від Володимира Зеленського Дональда Трампа. Для мене велика честь представляти Україну в Сполучених штатах, які завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство повинно бути укріплене на благо обох країн», — прокоментував Єльченко.

Presented my credentials from ⁦@ZelenskyyUa⁩ to ⁦@realDonaldTrump⁩ today. Honored to representinwhich always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 6 січня 2020 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Єльченка новим послом у Сполучених Штатах 18 грудня.

Іншим указом глава держави звільнив Єльченка з посади постійного представника України в ООН, а також за сумісництвом посла в Ямайці.

На його місце було призначено заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.

Увечері 20 грудня Зеленський зустрівся з Єльченком. Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку відносин між Україною та США. Згідно із оприлюдненою інформацією на сайті президента, серед інших питань сторони обговорили, зокрема, важливість збільшення американських інвестицій в українську економіку.

Раніше у МЗС повідомили, що у Сполучених Штатах Америки дали згоду на призначення новим послом України у США Володимира Єльченка.

Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН. Його заміною на цій посаді стане заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який курирує в центральному апараті міжнародні організації.