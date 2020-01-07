  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Єльченко офіційно очолив Посольство України в США

    • Розсилка
    Володимир Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН - Єльченко офіційно очолив Посольство України в США
    Володимир Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН

    Передавання вірчих грамот відбулося в Білому домі

    6 січня новий посол України у США Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти президенту США Дональду Трампу.

    Про це дипломат повідомив в твітер.

    У понеділок, 6 січня, новопризначений посол України в США вручив американському лідерові вірчі грамоти та офіційно очолив українське диппредставництво.

    «Вручив сьогодні мої вірчі грамоти від Володимира Зеленського Дональда Трампа. Для мене велика честь представляти Україну в Сполучених штатах, які завжди твердо підтримували нашу незалежність. Українці ніколи цього не забудуть. Наше стратегічне партнерство повинно бути укріплене на благо обох країн», — прокоментував Єльченко.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Єльченка новим послом у Сполучених Штатах 18 грудня.

    Іншим указом глава держави звільнив Єльченка з посади постійного представника України в ООН, а також за сумісництвом посла в Ямайці.

    На його місце було призначено заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.

    Увечері 20 грудня Зеленський зустрівся з Єльченком. Сторони обговорили перспективи подальшого розвитку відносин між Україною та США. Згідно із оприлюдненою інформацією на сайті президента, серед інших питань сторони обговорили, зокрема, важливість збільшення американських інвестицій в українську економіку. 

    Раніше у МЗС повідомили, що у Сполучених Штатах Америки дали згоду на призначення новим послом України у США Володимира Єльченка.
    Єльченко чотири роки був постійним представником України при ООН. Його заміною на цій посаді стане заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який курирує в центральному апараті міжнародні організації.

    Як відомо, Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого ще 19 липня, проте ця посада тривалий час залишалася вакантною. Звільнення Чалого пов'язують з тим, що Зеленський не довіряє досвідченому дипломату, вважаючи його «людиною Порошенка».

    У жовтні Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом.

    МЗС США ООН Єльченко Володимир посол посольство Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ