Ліквідований генерал Сулеймані готував атаки на чотири посольства – Трамп
За словами президента США, Іран планував масштабні атаки на американські посольства
Ліквідований у Багдаді американськими військовими іранський генерал Касем Сулеймані готував напади на чотири дипломатичні посольства.
Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.
Главі Білого дому поставили запитання, які конкретно американські об'єкти могли бути атаковані.
«Ми скажемо вам, що, можливо, це було посольство в Багдаді. Можу повідомити, що, як я вважаю, це, ймовірно, були б чотири посольства», - відповів Трамп.
Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.
Напередодні в Ірані заявили, що помста за вбивство командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані відбулася.
Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані вночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.
В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.
За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.
У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.
Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.