Ліквідований генерал Сулеймані готував атаки на чотири посольства – Трамп



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Іранського генерала Касема Сулеймані вбили в Багдаді

За словами президента США, Іран планував масштабні атаки на американські посольства

Ліквідований у Багдаді американськими військовими іранський генерал Касем Сулеймані готував напади на чотири дипломатичні посольства.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.

Главі Білого дому поставили запитання, які конкретно американські об'єкти могли бути атаковані.

«Ми скажемо вам, що, можливо, це було посольство в Багдаді. Можу повідомити, що, як я вважаю, це, ймовірно, були б чотири посольства», - відповів Трамп.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

Напередодні в Ірані заявили, що помста за вбивство командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані відбулася.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані вночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.

У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.