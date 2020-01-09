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    У Вінниці планують відкрити Почесне консульство Латвійської Республіки

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    У Вінниці планують відкрити Почесне консульство Латвійської Республіки

    Латвійська Республіка має намір відкрити у Вінниці Почесне консульство

    Планують, що консульствоо розпочне свою роботу до Дня Європи, який святкуватимуть цьогоріч 16 травня. Намір про відкриття представництва підтвердив Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс під час зустрічі з очільником Вінниччини Владиславом Скальським. Кандидатом на посаду Почесного консула є Ігор Скоромний.

    Про це повідомляють у Вінницькій обласній державній адміністрації.

    8 січня у вінницькій облдержадміністрації відбулась  офіційна зустріч керівництва області з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом. Дипломат не вперше відвідує Вінниччину. Цього разу метою його візиту є обговорення можливостей розширення співпраці між Латвійською Республікою та Вінницькою областю в сфері економіки, розвитку альтернативної енергетики, культури, освіти,  а також співпраці у впровадженні процесів децентралізації.

    Також Юріс Пойканс підтвердив наміри Латвійської сторони про відкриття у Вінниці Почесного консульства Латвійської Республіки, що значно зміцнить зв’язки області з Латвією: 

    «Маю надію, що вже у цьому році, до Дня Європи, у Вінниці Почесне консульство Латвійської республіки розпочне свою роботу»,- зазначив дипломат.

    Юріс Пойканс представив керівництву області  кандидата на посаду Почесного консула Латвійської республіки у Вінниці Ігоря Скоромного.

    Водночас Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні  висловив готовність сприяти організації візиту делегації Вінницької області до Латвії для ознайомлення із досвідом дружньої країни.

    Латвія посол Вінниччина
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