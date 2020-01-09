У Вінниці планують відкрити Почесне консульство Латвійської Республіки



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Латвійська Республіка має намір відкрити у Вінниці Почесне консульство

Планують, що консульствоо розпочне свою роботу до Дня Європи, який святкуватимуть цьогоріч 16 травня. Намір про відкриття представництва підтвердив Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс під час зустрічі з очільником Вінниччини Владиславом Скальським. Кандидатом на посаду Почесного консула є Ігор Скоромний.

Про це повідомляють у Вінницькій обласній державній адміністрації.

8 січня у вінницькій облдержадміністрації відбулась офіційна зустріч керівництва області з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом. Дипломат не вперше відвідує Вінниччину. Цього разу метою його візиту є обговорення можливостей розширення співпраці між Латвійською Республікою та Вінницькою областю в сфері економіки, розвитку альтернативної енергетики, культури, освіти, а також співпраці у впровадженні процесів децентралізації.

Також Юріс Пойканс підтвердив наміри Латвійської сторони про відкриття у Вінниці Почесного консульства Латвійської Республіки, що значно зміцнить зв’язки області з Латвією:

«Маю надію, що вже у цьому році, до Дня Європи, у Вінниці Почесне консульство Латвійської республіки розпочне свою роботу»,- зазначив дипломат.

Юріс Пойканс представив керівництву області кандидата на посаду Почесного консула Латвійської республіки у Вінниці Ігоря Скоромного.

Водночас Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні висловив готовність сприяти організації візиту делегації Вінницької області до Латвії для ознайомлення із досвідом дружньої країни.