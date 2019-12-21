Україна може повернутися до питання миротворців ООН на Донбасі, – Єльченко



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Посол України у США Володимир Єльченко Фото Укрінформ

На якомусь етапі нам таки доведеться вносити відповідний проєкт на розгляд Радбезу – дипломат

На певному етапі Україні доведеться виносити на розгляд Ради Безпеки ООН питання про введення миротворців ООН на Донбас.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

«Ми так і не внесли на розгляд Радбезу проєкт резолюції, який уже написаний – дарма що він не влаштовуватиме Росію», – пояснив Єльченко.

За його словами, це можна пояснити тим, що «політики й дипломати добре розуміли, що домогтися такого рішення на наших умовах майже неможливо, а робити те, що влаштує тільки Росію, не має сенсу».

На певному етапі навіть розмови про миротворців припинилися, нагадав він. Це питання порушувалося, поки працював спецпосланник США з питань України Курт Волкер – «він ще говорив про це з помічником російського президента Сурковим».

Але до цього питання можна повернутися, вважає посол. «Як сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, у разі, якщо Мінські угоди зовсім не працюватимуть, ми повернемося до плану Б – порушення питання про миротворчу місію ООН, – зазначив він. – Думаю, на якомусь етапі нам таки доведеться вносити відповідний проєкт на розгляд Радбезу і дивитися, яка буде реакція».

Нагадаємо, половина росіян, котрі працюють в ООН – приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії.

Як повідомлялося, в ООН сформували потужну групу друзів України, які завжди підтримують ініціативи нашої держави.