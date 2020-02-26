Україна відзначає День кримськотатарського опору російській окупації



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26 лютого 2014 року біля кримського парламенту відбувся багатотисячний мітинг прихильників територіальної цілісності України

Шість років тому у кривавій бійці біля будівлі Верховної ради Криму постраждало багато кримських татар, які виступали на підтримку територіальної цілісності країни

26 лютого 2014 року, ще до анексії півострова Росією, біля кримського парламенту в Сімферополі проходило два мітинги: на одному були кримські татари, які виступали за єдність України, на іншому – прихильники приєднання півострова до Росії.

Того дня в результаті сутичок двоє людей загинули й декілька десятків зазнали поранень. Згодом, після окупації Криму, слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу (так звана «справа 26 лютого») і влаштував політичне судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафою Дегерменджі, Алі Асановим та іншими кримськотатарськими активістами.

Вже наступного дня, 27 лютого, спецпідрозділи ГРУ Росії зайняли приміщення Верховної Ради і Ради Міністрів Криму. Тоді ж Верховна Рада Криму на вимогу загарбників оголосила про проведення на півострові референдуму про приєднання до Росії. Планувалося, що голосування проведуть 25 травня, однак потім його перенесли на 16 березня.

Впродовж наступних кількох днів вулиці міст і магістральні дороги півострова заповнили російські війська. «Зелені чоловічки» захопили адміністративні будівлі, взяли в облогу гарнізони Збройних сил України, морські порти і аеропорти. Керівництво Росії неодноразово стверджувало, що ці озброєні люди не є російськими військовослужбовцями. Однак після окупації півострова і проведення там фейкового «референдуму про статус Криму» росіяни визнали, що «зелені чоловічки» були військовослужбовцями ЗС РФ.

1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування ЗС РФ на території України. В свою чергу, РНБО України через агресію Росії ухвалила рішення привести Збройні сили України у повну бойову готовність.

Після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які брали участь у мітингу. За даними російського слідства, внаслідок тисняви двоє мітингувальників загинули, 79 осіб отримали тілесні ушкодження.

До слова, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.