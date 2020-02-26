Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму



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Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму

Трамп пояснив своє рішення тим, що дії Росії становлять надзвичайну загрозу США

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Російською Федерацією Кримського півострова.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Трамп пояснив своє рішення тим, що дії і політика уряду Росії продовжують становити надзвичайну загрозу нацбезпеці і зовнішній політиці США.

«Дії і політика осіб, які підривають демократичні процеси і інститути в Україні; загрозжують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії і політика уряду РФ, включаючи анексію Криму і застосування сили в Україні, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі 13660 у зв'язку з (подіями) в Україні», - йдеться в повідомленні.

Трамп підкреслив, що надзвичайна ситуація повинна залишатися в силі після 6 березня 2020 року.

«Тому я продовжую її на рік», - заявив Трамп.

Зазначимо, що перший указ №13660 про введення санкції проти РФ за Криму був підписаний президентом США Бараком Обамою 6 березня 2014 року.

До слова, наприкінці січня Канада розширила санкції проти Росії.