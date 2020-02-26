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    Секретар РНБО допускає військове вторгнення Росії в Білорусь

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    Секретар РНБО України Олексій Данілов - Секретар РНБО допускає військове вторгнення Росії в Білорусь
    Секретар РНБО України Олексій Данілов

    За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинам Донецької та Луганської областей

    Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про загрозу військового вторгнення Російської Федерації в Білорусь.

    Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

    За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинах Донецької та Луганської областей.

    «Причому ця загроза з боку Російської Федерації досить потужна. Якщо вони зараз не зможуть вирішити, умовно кажучи, «дипломатичним шляхом», як вони зараз постійно підштовхують Білорусь до цього. Я не виключаю, що там також може бути вторгнення. Завданням Росії є Європа, а Європа з Білоруссю вже на межі», - сказав він.

    Нагадаємо. останнім часом відносини між Білоруссю і Росією різко погіршилися на тлі невдалих переговорів про створення союзної держави.

    Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про неможливість приєднання Білорусі до Російської Федерації.

    Білорусь РНБО Олександр Лукашенко Європа окупація Олексій Данілов
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