Секретар РНБО допускає військове вторгнення Росії в Білорусь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретар РНБО України Олексій Данілов

За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинам Донецької та Луганської областей

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про загрозу військового вторгнення Російської Федерації в Білорусь.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинах Донецької та Луганської областей.

«Причому ця загроза з боку Російської Федерації досить потужна. Якщо вони зараз не зможуть вирішити, умовно кажучи, «дипломатичним шляхом», як вони зараз постійно підштовхують Білорусь до цього. Я не виключаю, що там також може бути вторгнення. Завданням Росії є Європа, а Європа з Білоруссю вже на межі», - сказав він.

Нагадаємо. останнім часом відносини між Білоруссю і Росією різко погіршилися на тлі невдалих переговорів про створення союзної держави.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про неможливість приєднання Білорусі до Російської Федерації.