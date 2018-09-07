Україна виставила «швидкі» на адмінмежі з окупованим Кримом



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На межі з окупованим Кримом чатують машини «швидкої допомоги», через хімічне забруднення в Армянську

На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

Про це в ефірі «Еспресо.TV» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

«На межі з окупованим Кримом чатують машини «швидкої допомоги», сьогодні ввечері (6 вересня, ред.) мають бути розгорнуті намети ДСНС для того, щоб люди у разі необхідності могли отримати медичну допомогу просто на лінії перетину. Президент надав доручення підготувати дитячі табори для того, щоб обласна адміністрація мала змогу у разі необхідності прийняти дітей на відпочинок», - сказав він.

Водночас, говорячи про можливість допуску міжнародних спостерігачів у райони анексованого Росією Криму, де сталося хімічне забруднення території, заступник міністра зауважив: «Що стосується міжнародних спостерігачів, то я підтримую таку ідею. Але в мене є відчуття, що Росія відмовить у такій спостережній місії».

Як відомо, контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово закрили через хімічні викиди кримського заводу «Титан».

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.

Натомість МОЗ заспокоює, що станом на 6 вересня рівень шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, а здоров’я дітей та дорослих поза загрозою.