Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)

У Києві пройшли до вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років

В Києві тривають заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу. Участь у них беруть вищі посадові особи держави, зокрема, президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-спікер Верховної Раді Ірина Геращенко. День пам’яті жертв Голодоморів



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У Києві пройшли до вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років

В Києві тривають заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу. Участь у них беруть вищі посадові особи держави, зокрема, президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-спікер Верховної Раді Ірина Геращенко.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, «розкуркулення» селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців – це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, на знищення самостійних селянських господарств – соціально-економічних підвалин української нації.

О 16:00 пам’ять жертв геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

Нагадаємо, Державний департамент США засуджує спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні, йдеться у заяві на сайті відомства з нагоди роковин Голодомору 1932-33 років.

У центрі Парижа пройшла акція із вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Американський штат Мічиган у резолюції Палати представників штату визначив 25 листопада днем пам’яті жертв Голодомору. Раніше це зробив американський штат Вісконсин.

Голодомор також визнали геноцидом у Вашингтоні, Орегоні, Іллінойсі, Пенсильванії, Нью-Джерсі та Нью-Йорку.