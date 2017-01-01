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    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)

    У Києві пройшли до вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років
    В Києві тривають заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу. Участь у них беруть вищі посадові особи держави, зокрема, президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-спікер Верховної Раді Ірина Геращенко. День пам’яті жертв Голодоморів
    • 25 Листопада, 15:48
    • Розсилка

    У Києві пройшли до вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років

    В Києві тривають заходи з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу. Участь у них беруть вищі посадові особи держави, зокрема, президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-спікер Верховної Раді Ірина Геращенко.

    День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

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    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)
    Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів (фотогалерея, відео)

    Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, «розкуркулення» селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців – це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, на знищення самостійних селянських господарств – соціально-економічних підвалин української нації.

    О 16:00 пам’ять жертв геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

    Нагадаємо, Державний департамент США засуджує спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні, йдеться у заяві на сайті відомства з нагоди роковин Голодомору 1932-33 років.

    У центрі Парижа пройшла акція із вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

    Американський штат Мічиган у резолюції Палати представників штату визначив 25 листопада днем пам’яті жертв Голодомору. Раніше це зробив американський штат Вісконсин

    Голодомор також визнали геноцидом у Вашингтоні, Орегоні, Іллінойсі, Пенсильванії, Нью-Джерсі та Нью-Йорку.

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