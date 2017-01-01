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    Україна за рік виплатила МФВ більше грошей, ніж отримала, - Нацбанк

    Україна отримала за рік транш на 1 млрд доларів
    Україна 1 грудня перерахувала Міжнародного валютного фонду (МВФ) останній платіж в 2017 році на 169 млн доларів, всього за рік виплачено 1,268 млрд доларів. Про це «Українським Новинам» повідомила прес-служба НБУ. За графіком погашення боргу перед МВФ 1 грудня Україна погасила 114,3 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ) - 169 млн
    • Сьогодні, 13:57
    • Розсилка

    Україна отримала за рік транш на 1 млрд доларів

    Україна 1 грудня перерахувала Міжнародного валютного фонду (МВФ) останній платіж в 2017 році на 169 млн доларів, всього за рік виплачено 1,268 млрд доларів. Про це «Українським Новинам» повідомила прес-служба НБУ.

    За графіком погашення боргу перед МВФ 1 грудня Україна погасила 114,3 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ) - 169 млн доларів.

    Всього за 2017 Україна виплатила 858,7 млн СПЗ - близько 1,3 млрд доларів.

    При цьому Україна отримала протягом року від МВФ один транш на 1 млрд доларів.

    Нагадаємо, Україні необхідно зайняти 475 млрд гривень в 2018-2019.

    НБУ очікує 2 транші від МВФ у 2018.

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