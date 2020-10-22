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    В Росії звільнили вчительку за реп з матюками та відео, де обзиває дітей «спиногризами»

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    Фото зі Stories Instagram вчительки з Росії - В Росії звільнили вчительку за реп з матюками та відео, де обзиває дітей «спиногризами»
    Фото зі Stories Instagram вчительки з Росії

    В адміністрації міста заявили, що вчителька звільнена після наради

    У Челябінській області вчительку російської мови і літератури звільнили за відео, де вона танцює під матірний реп і дивиться на сніг зі «спиногризами» – так дівчина називала своїх учнів в підписі до відео. Про це пише видання «Підйом» у своєму Telegram-каналі в четвер, 22 жовтня.

    На одному з відео під пісні з матюками вчителька танцює в порожньому класі – на задньому фоні можна розглянути парти і вчительський стіл. На іншій публікації дівчина знімає своїх учнів, з якими вони «залипають» (уважно дивляться) на сніг за вікном. Дітей вона при цьому називає «спиногризи».

    Також видання опублікувало фотографію, яку вчителька виклала у свій блог з підписом: «Ірина Олександрівна і не **** (хвилює)».

    В адміністрації міста заявили виданню, що вчителька звільнена після наради. Сама Ірина Олександрівна сказала, що «не в змозі» говорити про те, що сталося.

    Нагадаємо, що на Одещині вчитель допікав роками учневі, який порізав собі горло.

    Крім того, в Одесі вчителька облаяла ученицю за українську мову, потім вчительку звільнили з посади.

    Росія вчитель учні звільнення
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