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    Пашинян виступив за введення «російських миротворців» у Карабах

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    <span>Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив</span> - Пашинян виступив за введення «російських миротворців» у Карабах
    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив

    Глава уряду Вірменії пригрозив Азербайджану тим, що звернеться до Путіна по допомогу

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що Єреван і Баку можуть дійти згоди щодо введення так званих російських миротворців у Нагірний Карабах. 

    Про це він заявив в інтерв'ю російському Интерфаксу.

    «Для нас прийнятне введення миротворців. Я можу сказати, що уявлення Азербайджану щодо складу миротворців не співпадуть з уявленнями Вірменії з цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців. 

    У РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією. Дуже важливо зважати на думки інших регіональних країн, важливо, щоб конкретні миротворчі сили стабілізували регіон, а не навпаки2, - сказав Пашинян.

    Він також не виключив, що у разі ескалації бойових дій і їх перенесення на весь кордон Вірменії і Азербайджану «Єреван може звернутися за допомогою до Росії і ОДКБ».

    «Ми вже поінформували наших колег по ОДКБ про поточну ситуацію. Росія заявила, що Москва буде вірна договірним зобов'язанням, які має перед Вірменією у сфері безпеки. Якщо ситуація так розвиватиметься, звичайно, Вірменія з цим питанням звернеться в ОДКБ або, може бути, прямо до Росії», - заявив Пашинян.

    Раніше президент Вірменії Армен Саркісян  заявив, що Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови.

    Як відомо, у вересні розпочалися активні бойові дії у Нагірному Карабаху – території Азербайджану, яка від 1990-х років окупована Вірменією.

     

    Росія війна незалежність Азербайджан військові Вірменія Єреван кордон Нікол Пашинян
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