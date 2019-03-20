Україна забрала з ОРЛО 60 в'язнів



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Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Наступний візит омбудсмена Людмили Денисової в Луганську область запланований на квітень

У середу, 20 березня, Україна забрала 60 в'язнів, які відбували покарання у виправних установах на території окупованих Росією районів Луганської області. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Сьогодні в містечку Щастя нам передали 60 осіб, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території», - написала вона.

Денісова нагадала, що в лютому Україні передали 33 засуджених, а в грудні минулого року - 42.

«За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної території Луганської області 135 в'язнів, 22 з яких уже звільнено у зв'язку із закінченням терміну відбування покарання. Четверо із 60, у тому числі жінка, перебували понад дев'ять років в пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Луганської області без рішення суду. Тобто їхня провина не була доведена законно. Це грубе порушення їхніх прав на справедливий суд», - розповіла омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Денісова пообіцяла, що працюватиме далі над переміщенням громадян України, які побажали відбувати покарання на вільній території і тих, чиї терміни ув'язнення минули.

«Наш наступний візит у Луганську область сплановано на кінець квітня. Ми знову заберемо 60 в'язнів», - додала уповноважений Ради.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Україна забрала з ОРЛО ще 42 в'язнів, 12 із яких станом на лютий вийшли на волю.

У вересні 2018 року повідомлялося, що не менш ніж 184 засуджених за злочини до 2014 року, які відбувають покарання на території ОРДО і ОРЛО, попросили перевести їх на територію, підконтрольну Україні.