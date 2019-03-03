Окупанти відпустили архієпископа Климента
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Розсилка
Окупаційні силовики не стали складати протокол
Поліція окупованого Росією Сімферополя відпустила архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента (Куща). Про це повідомили його адвокати Микола Полозов і Еміль Курбедінов.
«Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу. Він на волі», - написав Полозов у Facebook.
За декілька хвилин до цього Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мала розмову з російською колегою Тетяною Москальковою. За словами українського омбудсмена, Москалькова повідомила, що у діях затриманого архієпископа Климента не виявлено жодних порушень, тому близько 20 години його мають відпустити.
Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.
Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.
Архієпископ Климент (Кущ), за версією поліції, вкрав зі своєї церкви релігійні речі та потім матюкався на ринку центрального вокзалу Сімферополя.
Адвокат Микола Полозов під час трансляції «Кримської солідарності», що велася з-під стін Центрального райвідділу окупаційної поліції Сімферополя, заявив, що у підсумку Клименту загрожує до 15 діб адміністративного арешту чи штраф.
Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».
Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.