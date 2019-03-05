Денісова провела зустріч з Москальковою у Женеві



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Український омбудсмен Людмила Денісова зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою

Сторони обговорили питання обміну українських полонених на засуджених росіян

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела у Женеві зустріч із омбудсменом РФ Тетяною Москальковою, у ході якої вони обговорили стан українських політв'язнів. Про це у вівторок, 5 березня, повідомила український омбудсмен.

«Ми обговорили питання стосовно політв’язнів Едема Бекірова та Павла Гриба. Раніше, донька Едема Бекірова повідомила, що батько досі залишається у спецблоці, в холодній вогкій камері. Кримському татарину не надають необхідну медичну допомогу та не виводять на прогулянку. Бекірову лише збільшили дозу інсуліну, але показник цукру у крові залишається небезпечно високим. Москалькова пообіцяла перевірити цю інформацію», – наголосила вона.

Водночас Денісова зазначила, що звернулася до Москалькової з проханням, щоб Грибу зробили термінову хірургічну операцію.

«Адже присутній на судовому засіданні (4 березня 2019 року) український лікар констатував погіршення стану здоров’я хлопця та наголосив, що надані умови тримання несуть загрозу для життя», – пояснила вона.

Також український омбудсмен зауважила, що Володимиру Дудці потрібна медична допомога та належні умови тримання. Своєю чергою, Москалькова пообіцяла повторно перевірити умови і стан його здоров’я.

«Я ще раз порушила питання щодо поранених військовополонених моряків. Москалькова повідомила, що Андрію Ейдеру та Андрію Артеменко проведено обстеження, зараз вони проходять медичне лікування. Василь Сорока цього тижня проходить медичне обстеження для подальшої операції», – заявила вона.

Крім того, сторони обговорили питання обміну.

«Обговорили також питання стосовно обміну. Я звернулася до Москалькової з проханням, щоб вона донесла інформацію до відповідних органів щодо можливості обміну 25 на 25», – уточнила Денісова.

Вона також додала, що Москалькова запитала стосовно Кирила Вишинського, оскільки хоче бути присутньою на судовому засіданні.

«Я відповіла, що Вишинського 9 березня буде етаповано з Херсонського до Київського СІЗО. 20 березня Касаційний кримінальний суд Верховного суду України повинен розглянути скаргу Кирила Вишинського на незаконність його затримання», – резюмувала український омбудсмен.