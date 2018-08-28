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    Україна закрила своє представництво при СНД

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    Україна закрила своє представництво при СНД

    Україні все одно спрямують запрошення для участі в засіданні ради глав урядів СНД, яке відбудеться в Астані 2 листопада

    Представництво України при статутних органах Співдружності Незалежних Держав було закрито. 

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    Про це заявив глава виконкому СНД Сергій Лебедєв, передає білоруське видання «Белта».

    «Ми з жалем констатуємо, що в серпні було закрито представництво України при статутних органах Співдружності», — заявив він.

    Він зазначив, що Україні буде направлено запрошення для участі в засіданні ради глав урядів СНД, яке відбудеться в Астані 2 листопада. Він наголосив, що «Україна не вийшла зі складу Співдружності, вона де-юре залишається державою учасником, тому ми всі документи їй направляємо і запрошення».

    Водночає Лебедєв зазначив, що СНД продовжує контактувати з Україною через посольство в Білорусі.

    23 травня 2018 року президент України Петро Порошенко опублікував указ про вихід України з договорів СНД. 

    «Україна не ратифікувала статут СНД і так і не стала, і не збиралася ставати повноцінною учасницею СНД. Тепер ми уважно переглянемо всі міжнародні договори, укладені в рамках СНД, і вийдемо із тих, в яких знайдемо бодай найменшу невідповідність національним інтересам», — зазначив Порошенко.

     

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