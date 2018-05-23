Україна припинила дію міжнародних договорів із СНД: оприлюднено указ
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Контролювати виконання указу президент доручив секретарю РНБО
Указ президента України Петра Порошенка про вихід України з низки міжнародних договорів, підписаних у рамках СНД, опублікований на офіційному сайті глави держави у вівторок, 22 травня.
Указом №139/2018 вводиться в дію рішення РНБО «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав», прийняте 2 травня.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Контролювати виконання указу президент доручив секретарю РНБО Олександрові Турчинову.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає своїм головним завданням остаточне виведення України з орбіти впливу Росії.
Порошенко впевнений, що Україна має мати свою автокефальну церкву, повністю незалежну від Москви.