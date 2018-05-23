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    Україна припинила дію міжнародних договорів із СНД: оприлюднено указ

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    <span>Петро Порошенко підписав указ про вихід України з договорів СНД</span> - Україна припинила дію міжнародних договорів із СНД: оприлюднено указ
    Петро Порошенко підписав указ про вихід України з договорів СНД

    Контролювати виконання указу президент доручив секретарю РНБО

    Указ президента України Петра Порошенка про вихід України з низки міжнародних договорів, підписаних у рамках СНД, опублікований на офіційному сайті глави держави у вівторок, 22 травня.

    Указом №139/2018 вводиться в дію рішення РНБО «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав», прийняте 2 травня.

    Документ набирає чинності з дня його опублікування.

    Контролювати виконання указу президент доручив секретарю РНБО Олександрові Турчинову.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає своїм головним завданням остаточне виведення України з орбіти впливу Росії.

    Порошенко впевнений, що Україна має мати свою автокефальну церкву, повністю незалежну від Москви.


    Петро Порошенко РНБО СНД президент
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