Москва вимагає від України 300 млн рублів «за СНД»

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У МЗС РФ заявили, що Київ накопичив 300 мільйонів рублів боргу за членськими внесками Співдружності незалежних держав і тим самим ускладнив роботу СНД

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Україна винна СНД більш як 300 млн рублів внесків. Про це в середу, 23 травня, сказала офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РІА Новости.

Ця сума, за її словами, накопичилася за чотири роки, протягом яких Україна не сплачує членських внесків.

«У 2014 році Україна відмовилася від виконання функції голови в організації, відкликала свого постійного представника в СНД і представників країни у виконкомі СНД, не підписала жодного рішення вищих статутних органів і звела до мінімуму свою участь у засіданнях, а з 2017 року, коли головування перейшло до Росії, взагалі припинила відправляти своїх представників на засідання на найвищому і високому рівнях. За чотири з невеликим роки Україна не внесла жодної копійки в єдині бюджети органів СНД, тим самим створивши суттєві фінансові труднощі в роботі організації», - заявила Захарова.

За її словами, на сьогоднішній день сумарний обсяг невиплачених Україною грошових коштів становить понад 300 млн рублів.

У МЗС РФ додали, що розглядають заяви президента України як сплановану акцію, спрямовану на те, щоб справити враження на своїх західних спонсорів.

Нагадаємо, 2 травня РНБО України прийняла рішення про припинення участі країни в координаційних радах СНД. Відомство доручило МЗС вжити заходів щодо припинення дії окремих міждержавних угод.

А 22 травня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про вихід зі СНД. При цьому саме рішення на сайті президента не оприлюднене, так як має гриф «Для службового користування».