Україна засудила колишнього намісника Путіна в Криму, віце-адмірала Бєлавєнцева, на 13 років



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Колишній повноважний представник президента Російської Федерації у Кримському федеральному окрузі Олег Бєлавєнцев

Російського військового заочно визнано винним у плануванні та розв’язанні агресивної війни

Колишнього повноважного представника президента Російської Федерації в Кримському федеральному окрузі віце-адмірала Олега Бєлавєнцева заочно визнано винним у плануванні та розв’язанні агресивної війни (ч. 2 ст. 437 КК України), державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України) і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Святошинського районного суду Києва від 18 березня.

За даними досудового розслідування, протягом січня-лютого 2014 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу серед особисто відданих йому осіб залучив до реалізації злочинного плану з окупації та анексії території АР Крим свого знайомого та колишнього підлеглого віце-адмірала ВМФ ЗС РФ у відставці громадянина Росії Олега Бєлавєнцева. Йому було обіцяно сприяння в призначенні на посаду уповноваженого представника президента РФ у Криму.

Бєлавєнцев пристав на пропозицію Шойгу, і вже 22 лютого 2014 року відвідав Сімферополь. Там він разом з іншими військовими службовими особами ЗС РФ, представляючись уповноваженим від вищого політичного керівництва Росії, особисто підбурював військовослужбовців офіцерського складу ВМС України до вчинення державної зради, намагаючись примусити їх перейти на бік ворога та сприяти у проведенні з боку РФ підривної діяльності проти України.

5 березня російський віце-адмірал у супроводі групи представників ЗС РФ прибув до штабу командування ВМС України (в/ч А0225, Севастополь), де зустрівся із представниками командування ВМС України - командувачем віце-адміралом та його заступниками.

Бєлавєнцев пропонував українським офіцерам вчинити державну зраду шляхом переходу повним складом ВМС України на військову службу до новоствореного флоту в Криму після проведення «референдуму».

Водночас обвинувачений також висував вимоги щодо добровільної здачі зброї військовослужбовцями ВМС ЗС України, намагаючись підкупити їх обіцянками подальшого проходження ними служби у новостворених військових частинах на території окупованого півострова Крим, збереженням отриманих військових звань та рівнозначних посад, підвищенням розміру грошового забезпечення та іншими соціальними гарантіями на рівні військовослужбовців ЗС РФ. У випадку відмови вчинення державної зради та виконання висунутих умов, Бєлавєнцев погрожував можливістю застосування військовослужбовцями ЗС РФ зброї для захоплення штабу та інших військових частин ЗС України.

Слідство з’ясувало, що, починаючи з 27 лютого 2014 року, військовослужбовцями ЧФ РФ, які здійснили вторгнення на територію України та представниками військових козацьких товариств, «самооборони», були заблоковані, а потім захоплені: в/ч А0225 (Штаб Командування ВМС України, м. Севастополь), в/ч А4408 (Севастопольська військово-морська база ВМС України), в/ч А2272 (1-й батальйон морської піхоти ВМС ЗС України, м. Феодосія), в/ч А0669 (501-й окремий батальйон морської піхоти ВМС України, м. Керч), в/ч А2320 (36-ша окрема бригада берегової оборони ВМС України, с. Перевальне Сімферопольського району), в/ч 2382 (Севастопольський загін морської охорони Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України), в/ч 1562 (Окремий дивізіон кораблів та катерів морської охорони ДПС України, м. Ялта).

Також були заблоковані, а потім захоплені судна ВМС України на територіях: Севастопольської бухти м. Севастополя - протичовновий корвет «Тернопіль» (в/ч А3304), великий розвідувальний корабель «Славутич» (в/ч А0247) та буксир «Корець»; Балаклавської бухти м. Севастополя - корабельно-катерний склад в/ч 2382; Стрілецької бухти м. Севастополя - судна допоміжного флоту в/ч А4408 (Севастопольська військово-морська база ВМС України), корвет «Луцьк» (в/ч А0793), великий підводний човен «Запоріжжя» (в/ч А4430), корабель управління «Донбасс» (в/ч А4543), корвет «Хмельницький» (в/ч А4274), ракетний корвет «Придніпров'я» (в/ч А1750) та ракетний катер «Прилуки» (в/ч А2295«Б»); в бухті Донузлав м. Євпаторія, смт. Новоозерне - судна допоміжного флоту в/ч А2506 (Південна військово-морська база ВМС України), великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» (в/ч А4289), середній десантний корабель «Кіровоград» (в/ч А0199), морські тральщики «Черкаси» (в/ч А4434) та «Чернігів» (в/ч А4442).

Загалом у період з 20 лютого до 16 березня 2014 року на територію АР Крим з території РФ незаконно переміщено не менше 10500 російських військовослужбовців, не менше 10 танків, 207 БТР та БМП (у т.ч. ГАЗ-2330 «Тигр»), 8 пускових установок (далі - ПУ) мобільних берегових ракетних комплексів К300П «Бастіон-П», 24 одиниці РСЗВ БМ-21 «Град», 12 ПУ РСЗВ 9К57 «Ураган» і 10 транспортно-заряджувальних машин для них, понад 80 гармат та понад 25 самохідних артилерійських установок (у т.ч. 17 одиниць САУ «Гвоздика»), 80 одиниць засобів протиповітряної оборони (у т.ч. 16 ПУ ЗРК С-300, 8 бойових машин ЗРК «Панцирь-С1», 4 ПУ ЗРК «ОСА»), 16 фронтових бомбардувальників СУ-24, 2 винищувачі СУ-27, 6 літаків-розвідників СУ 24 МР, 26 вертольотів (з них, 3 - типу МІ-8, 12 - типу МІ-24, 11 - типу КА-52), близько 640 одиниць вантажних автомобілів марки «УРАЛ» та «КАМАЗ».

Водночас, відповідно до спільного злочинного плану, під час підготовки ведення агресивної війни для унеможливлення ідентифікації військових підрозділів, військова техніка та формений одяг військовослужбовців ЗС РФ, які здійснили збройне вторгнення на територію України, були завчасно підготовлені шляхом маскування усіх тактичних знаків, які вказували на їхню приналежність до ЗС РФ.

На думку сторони захисту, винуватість російського віце-адмірала Олега Бєлавєнцева у вчиненні інкримінованих злочинів не доведена допустимими, належними та переконливими доказами поза розумним сумнівом (матеріали справи містять копії документів, походження яких не відоме, відео записи не перевірені на предмет підробки, не всі процесуальні документи та їх додатки містять підписи осіб, що їх складали, у праві не існує визначення поняття «агресивна війна»).

Крім того, захисник вважав, що рішення про проведення спеціального судового провадження є незаконним через відсутність доказів того, що громадянин іншої країни був повідомлений про свої права, зміст оголошеної підозри та суд.

Водночас суд вважає доведеним, що Олег Бєлавєнцев, видаючи себе за уповноваженого представника президента РФ, виконуючи відведену йому роль пособника у реалізації спільного злочинного умислу, сприяв порушенню державного ладу та порядку, посяганню на суверенітет і територіальну цілісність України, з метою зміни меж її території на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Це призвело до того, що 16 березня 2014 року на території АР Крим було проведено незаконний «загальнокримський референдум», а 18 березня 2014 року підписано «Договір про прийняття до РФ «Республіки Крим» і створення у складі РФ нових суб'єктів» та його ратифікацію Радою Федерації Федеральних Зборів РФ 21 березня 2014 року.

Таким чином, анексія з боку РФ вказаної частини території України набула юридичного оформлення та призвела до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності та недоторканості України, заподіяння збитків у вигляді втрати об'єктів державної власності на всій території АР Крим.

Окремо суд вважав недопустимим висновок судово-економічної експертизи № 6924/16-45 від 31 травня 2016 року щодо розміру збитків, завданих Україні у зв'язку з військовою анексією АР Крим. Розрахунок розміру збитків, складеного ТОВ «Гільдія оцінювачів України», становить 1 трлн 80 млрд 352 млн грн.

На думку суду, цей висновок не містить докладний опис проведених досліджень, відомості про стан об'єктів дослідження, застосовані методи (методики) дослідження, умови їх застосовування, експертну оцінку результатів дослідження, у зв'язку із чим неможливо встановити, на підставі яких дій експерт дійшов висновку про обґрунтованість розрахунків складених суб'єктом оціночної діяльності.

Початок терміну відбування покарання для Олега Бєлавєнцева слід рахувати з дня його затримання. Також суд зобов’язав стягнути з обвинуваченого на користь держави 26,2 тис. грн витрат за проведення судових експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Додамо, що на підставі указу президента РФ № 169 від 21 березня 2014 року Олег Бєлавєнцев був призначений повноважним представником президента Російської Федерації у Кримському федеральному окрузі», а указом президента РФ № 374 від 28 липня 2016 року він вже призначений повноважним представником президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому федеральному окрузі.