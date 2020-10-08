Українці під час карантину стали більше говорити по мобільному телефону



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Президент «Київстару» Олександр Комаров

Індустрія мобільного зв'язку втратить понад 3 млрд грн через пандемію у 2020 році. Прогноз «Київстар»

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» оцінив вплив пандемії коронавірусу на галузь. Компанія прогнозує зниження доходів індустрії мобільного зв'язку в Україні на 3 млрд грн у 2020 році. Такі дані були озвучені на великій пресконференції у Києві 8 жовтня. Про це повідомляє «Главком».

У компанії зазначають, що втрати операторів відбуваються переважно через скорочення послуг роумінгу. «Скорочення голосового трафіку у ромінгу у другому кварталі 2020 року склало 63%», – інформують у компанії. Проте, за прогнозом, вітчизняна індустрія зросте за підсумками року.

Президент «Київстару» Олександр Комаров оцінив ріст за підсумками року у більше ніж на 10%. Драйвером зростання, за його даними, стане збільшення споживання мобільного інтернету за рахунок збільшення використання смартфонів, що підтримують 4G.

Комаров повідомив, що у період карантину значно зросло споживання голосових послуг:

у другому кварталі 2019 року – 571,1 хвилини на одного абонента,

у другому кварталі 2020 року – 641 хв на абонента.

Крім того, збільшилася середня кількість використаних гігабайтів на абонента – на 8%.