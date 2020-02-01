Українці стали третіми за кількістю біженців в США – The Washington Post



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Більшість українських біженців - баптисти, п'ятидесятники і євангелісти

У 2019 році українці опинилися на третьому місці серед біженців у США, після громадян Конго і М'янми.

Про це пише газета The Washington Post.

Кількість біженців з України у Штатах складає 4451 особу. Ця цифра становить 15% від загальної кількості біженців у країні.

Повідомляється, що в 2019 році з проханням про політичний притулок у США українців прибуло у 8 разів більше, ніж сирійців, у 4 рази більше, ніж афганців і в 12 разів більше, ніж суданців.

За даними 2016 року, біженців з України було 3%. На думку авторів, на зміну демографічного складу біженців могла вплинути політика адміністрації президента США Дональда Трампа. Він виступав за заборону на подорожі до Штатів громадян низки країн, де більшість населення мусульмани.

Більшість українців, які прибувають до США як політичні біженці, не тікають від війни, а використовують можливості надані законодавством США для репресованих категорій громадян в колишньому СРСР.

Відома поправка Лотенберг, введена в США в 1989 році, регулярно оновлює свою дію досі, надаючи громадам, які зазнають утисків, можливості для полегшення в'їзду до США.

Більшість українських біженців – представники релігійних течій (баптисти, п’ятидесятники, євангелісти).

Нагадаємо, Сполучені Штати обмежують в'їзд громадянам шести країн і зупиняють видачу імміграційних віз. Відповідне рішення прийняв президент США Дональд Трамп.