Імпічмент Трампа: Сенат США заблокував виклик нових свідків



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Сенат уже сьогодні може перейти до голосування за статті імпічменту

Сенат США (верхня палата американського парламенту) проголосувала проти виклику додаткових свідків у справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

За виклик свідків до Сенату висловилося 49 сенаторів, а проти — 51. За проголосували всі демократи й двоє республіканців, проти — всі республіканці.

Це означає, що Сенат уже сьогодні може перейти до голосування за статті імпічменту, які Палата представників висунула проти Дональда Трампа.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Як відомо, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Напередодні юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.