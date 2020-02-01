Як українці намагаються зіскочити з бензинової голки

Хочеш кататися, плати!

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Как-то незаметно прошла новость о том, что в прошлом году Украина показала максимальное потребление моторных топлив за последние 10 лет. Больше было только на подъеме в 2008 году.

Кто ковал победу? Дизтопливо и сжиженный газ. Доля ДТ в балансе выросла за 10 лет с 49% до 64%. Особенно бодро прирастает дизелек в последние годы. Это хороший индикатор дел в промышленности, которая в основном использует ДТ. Но свой вклад сделали и «частники», дизельных машин стало намного больше (в моей семье все машины на дизеле, держится только Артем Куюн – еще на бензине).

Главный же «виновник торжества» – сжиженный газ. За 11 лет его доля в потреблении выросла в три раза, с 6% до 18%. В 2019 году мы прошли отметку 2 млн т пропан-бутана, по использованию этого топлива на транспорте мы уже номер 1 в мире! Уверен, дешевизна газового топлива дала импульс и росту автопарка, который виден уже каждому. Особенно по утренним пробкам. Хотя и вечером найти парковку становится все сложнее.

Итак, рынок растет за счет использования более дешевых энергоносителей – дизтоплива и газа. Самый же дорогой ресурс – бензин упал с 45% до 18% в балансе рынка. В прошлом году среди участников рынка развернулась острая дискуссия, которая по сути сводилась к обсуждению текущей структуры моторных топлив. Речь о проекте повышения налогов на сжиженный газ и снижения на бензин, вплоть до выравнивания ставок. Множественные предложения были внесены в Раду, но дискуссии у депутатов не получилось, большинство просто не захотело подыгрывать интересам бизнеса Игоря Коломойского и его одиозным депутатам, который педалировали этот вопрос. А тем временем обсуждение в профессиональных кругах дошло вплоть до социальной справедливости. Почему те, кто «на газу», платят за дороги в 4 раза меньше, чем «бензинщики»? Или в три раза меньше – чем «дизельщики»? Что лучше, дешевый газ или плохие дороги? (Последние ремонтируются в основном за счет топливных акцизов). К тому же активное потребление газа вогнало нас в новую зависимость от России, тогда как бензином мы могли бы обеспечить себя самостоятельно… Эти тезисы можно продолжать.

Мое мнение – налоги на топливо не могут быть низкими. По сути, топливный акциз должен играть роль налога на роскошь, что по большому счету происходит в Европе, где акцизы на бензин в отдельных странах «заваливаются» за 1 евро/л (у нас 0,213 евро/л). Используешь дороги, отправляешь воздух выхлопами, создаешь шумовое загрязнение – плати! Борются с машинами и вводя плату за въезд в город и тарифами на парковку. Хочешь комфорта, плати! Если и должна быть разница в налогах, то лишь по шкале их экологичности.

Джерело: блог Сергія Куюна

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