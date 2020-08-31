Українці, які потребують госпіталізації, мають здавати ІФА-тест – Степанов



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Українці, які потребують госпіталізації, мають здавати ІФА-тест

Рішення про тестування методом ІФА ухвалили три місяці тому

Люди, які потребують госпіталізації, мають здавати тест імуноферментного аналізу на Covid-19, а не тест методом полімеразної ланцюгової реакції.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Таким чином глава МОЗ прокоментував слова ведучої про те, що в людей, які потребують госпіталізації, вимагають обов’язкове тестування ПЛР, яке «доводиться робити у приватних лабораторіях. Це коштує від 700 гривень щонайменше до 2 тисяч гривень…».

«Це теж, вибачте на такому слові, чудеса місцевих наших або медичних працівників, або ще когось. У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не методом ПЛР, а методом ІФА, який коштує набагато дешевше», – відповів Степанов.

За словами міністра, рішення про тестування методом ІФА ухвалили три місяці тому, але в його відомстві «кожного дня» борються з вимогою саме результатів ПЛР-тестування.

«Я вже, до речі, знову ж таки отримуючи до себе у фейсбук багато таких запитань, сказав, щоб максимально зробити таку інфографіку по всіх цих наших алгоритмах, щоб вони були зрозумілі людям, щоб людина, яка приходить, наприклад, а з неї починають вимагати ПЛР-тестування, щоб вона сказала: ні, вибачте, будь ласка, згідно стандартів, затверджених у нашій країні МОЗ, це повинен бути ІФА-тест, які проводять багато лікарень, і не треба робити ПЛР-тестування», – пояснив Степанов.

Тест ПЦР, під час якого беруть мазок із носа або горла, визначає, чи заразна людина. Тест ІФА показує, чи вона перехворіла і чи хворіє на момент дослідження.