У МОЗ оновили список країн «зеленої» і «червоної» зон



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У «червоному» списку залишається 57 країн

Україна знаходиться на 58-му місці і перебуває в «зеленій» зоні

Міністерство здоров’я України 30 серпня оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон з урахуванням кількості активних випадків Covid-19 на 100 тис. населення.

До списку країн «зеленої» зони входять 136 країни, зокрема: Росія, Нідерланди, Франція, Швейцарія, Велика Британія, Польша, Білорусь, Грузія та Єгипет.

У «червоному» списку залишається 57 країн, зокрема: США, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Румунія та Вірменія.

Україна знаходиться на 58-му місці і перебуває в «зеленій» зоні.

Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

Коронавірус в Україні

Всього 119074

Хворіють 59813

Одужали 56734

Померли 2527

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Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).