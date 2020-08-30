Виключно дистанційне навчання буде лише у «червоних» зонах, – Степанов



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Станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу

Міністр охорони здоров’я нагадав, що МОЗ надало чіткі рекомендації щодо зон за рівнем епідемічної небезпеки

Перехід на виключно дистанційну форму навчання буде здійснюватися в разі потрапляння населеного пункту, де знаходиться навчальний заклад, до зони червоного рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

«Якщо школа з точки зору свого освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи в «червоному» рівні, наприклад, знаходячись в тому ж «помаранчевому» рівні, зробити такий процес навчання змішаної форми – дистанційна і безпосередньо стаціонар у школі, це вже питання, яке вирішується на рівні школи. Але перехід на виключно дистанційне навчання, тобто коли припиняється процес навчання безпосередньо в школі, це виключно, коли є червоний рівень епідеміологічної небезпеки в районі або в місті», – сказав Степанов, відповідаючи на запитання, за яких умов потрібно буде зі звичайної форми навчання у закладах освіти перейти на змішану.

Він нагадав, що МОЗ надало чіткі рекомендації щодо зон за рівнем епідемічної небезпеки.

«Ми чітко дали рекомендації щодо зон, в якому рівні небезпеки припиняється навчання в школі й переходять на дистанційну форму навчання, – це виключно червона зона», – наголосив міністр.

Він також закликав освітян за можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

«Коли ми говоримо про заняття на відкритому повітрі, ми говоримо, що по можливості максимально проводити заняття на відкритому повітрі. Ми ж розуміємо, що є заняття, які просто неможливо, згідно з планів навчання, проводити на відкритому повітрі. Це стосується всіх без виключення класів – і початкової школи, і старшої школи. Тому залежно від ваших навчальних планів, якщо є така можливість, будь ласка, намагайтеся проводити заняття на відкритому повітрі», – додав Степанов.

В Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони будуть віднесені міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

Коронавірус в Україні

Всього 119074

Хворіють 59813

Одужали 56734

Померли 2527

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Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).