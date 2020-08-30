ООН: через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод



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Наслідки вибуху в Бейруті Фото Reuters

Раніше ліванська влада оцінили збиток від вибуху у $15 млрд

До кінця року більше половини населення Лівану може страждати від нестачі продовольства і голоду у зв’язку з вибухом у порту Бейрута 4 серпня.

До такого висновку дійшли експерти Економічної і соціальної комісії ООН для Західної Азії.

У повідомленні наголошують, що порт був головною логістичною інфраструктурою країни.

Поряд з пандемією коронавірусу і зростанням безробіття, вибух може стати причиною того, що «більше половини населення Лівану до кінця цього року ризикує зіткнутися з нестачею базового продовольства».

У зв'язку з цією загрозою комісія підготувала рекомендаційний курс реформ, які допоможуть стимулювати економіку, подолати безробіття і поліпшити ситуацію в різних секторах економіки, особливо в сільському господарстві.

Раніше ліванська влада оцінили збиток від вибуху у $15 млрд.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.