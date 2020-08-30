ООН: через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод
Раніше ліванська влада оцінили збиток від вибуху у $15 млрд
До кінця року більше половини населення Лівану може страждати від нестачі продовольства і голоду у зв’язку з вибухом у порту Бейрута 4 серпня.
До такого висновку дійшли експерти Економічної і соціальної комісії ООН для Західної Азії.
У повідомленні наголошують, що порт був головною логістичною інфраструктурою країни.
Поряд з пандемією коронавірусу і зростанням безробіття, вибух може стати причиною того, що «більше половини населення Лівану до кінця цього року ризикує зіткнутися з нестачею базового продовольства».
У зв'язку з цією загрозою комісія підготувала рекомендаційний курс реформ, які допоможуть стимулювати економіку, подолати безробіття і поліпшити ситуацію в різних секторах економіки, особливо в сільському господарстві.
Раніше ліванська влада оцінили збиток від вибуху у $15 млрд.
Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.
Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.
Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.
Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.
До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.