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    У світі

    ООН: через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод

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    Наслідки вибуху в Бейруті - ООН: через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод
    Наслідки вибуху в Бейруті
    Фото Reuters

    Раніше ліванська влада оцінили збиток від вибуху у $15 млрд

    До кінця року більше половини населення Лівану може страждати від нестачі продовольства і голоду у зв’язку з вибухом у порту Бейрута 4 серпня.

    До такого висновку дійшли експерти Економічної і соціальної комісії ООН для Західної Азії.

    У повідомленні наголошують, що порт був головною логістичною інфраструктурою країни.

    Поряд з пандемією коронавірусу і зростанням безробіття, вибух може стати причиною того, що «більше половини населення Лівану до кінця цього року ризикує зіткнутися з нестачею базового продовольства».

    У зв'язку з цією загрозою комісія підготувала рекомендаційний курс реформ, які допоможуть стимулювати економіку, подолати безробіття і поліпшити ситуацію в різних секторах економіки, особливо в сільському господарстві.

    Раніше ліванська влада оцінили збиток від вибуху у $15 млрд.

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.  Ще 17 осіб поки не впізнані.

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

    До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.

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