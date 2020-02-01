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    Українців попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

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    Українців попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

    1-2 лютого зберігатиметься лавинна небезпека

    У горах Закарпаття та Івано-Франківщини 1-2 лютого зберігатиметься значний рівень сніголавинної небезпеки.

    Про це повідомляє ДСНС України.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами,  1-2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо: згідно із повідомленням Укравтодору у ряді областей України дороги державного значення мокрі, місцями засніжені, але проїзд забезпечений, в роботі залучено 366 одиниць техніки.

    Раніше повідомлялося, що у Гімалаях на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря після сходження лавини зникли безвісти семеро людей. 

    «Сильний сніг, холодний вітер і погана видимість заважали пошукам у неділю чотирьох жителів Південної Кореї і трьох жителів Непалу, яких застала лавина в популярному регіоні Аннапурна Гімалаїв», - повідомили в ЗМІ.

    Повідомляється, що група туристів пропала безвісти у таборі Аннапурна, що на 3230 метрів над рівнем моря, тому, що після сильних снігопадів зійшла лавина.

    ДСНС Закарпаття Івано-Франківщина вітер небезпека
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