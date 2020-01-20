У Гімалаях лавиною снігу накрило туристів: безвісти зникли семеро осіб



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Після лавини зникли четверо туристів з Південної Кореї та троє жителів Непалу

У Гімалаях на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря зникли безвісти семеро людей.

Про це повідомляє агентство AFP.

Причиною зникнення туристів стала лавина.

Пошукову операції ускладнює сильний снігопад та погана видимість.

«Сильний сніг, холодний вітер і погана видимість заважали пошукам у неділю чотирьох жителів Південної Кореї і трьох жителів Непалу, яких застала лавина в популярному регіоні Аннапурна Гімалаїв», - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що група туристів пропала безвісти у таборі Аннапурна, що на 3230 метрів над рівнем моря, тому, що після сильних снігопадів в п'ятницю зійшла лавина.

Пошуки туристів почалися в суботу, коли двохсот людей стали шукати за допомогою вертольотів. Через погоду і снігу цей процес був ускладнений.

«На пішохідні стежки випало понад два метри снігу», - йдеться в повідомленні.