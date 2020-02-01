В Ужгороді на два тижні закрили всі школи на карантин



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В Ужгороді на два тижні закрили всі школи на карантин

З 31 січня в Ужгороді у всіх школах призупиняються заняття в зв'язку зі зростанням захворюваності учнів на грип і ГРВІ.

Про це повідомили в пресслужбі Ужгородської міської ради.

У міськраді зазначили, що показник захворюваності з 653,8 виріс до 1019,1 на 100 тис. населення, таким чином на 5,3% перевищивши рівень епідемічного порогу, який становить 967,7 на 100 тис. населення.

За словами в. о. начальника управління охорони здоров'я Ірини Столярової, з початку року виявлено 21 випадок лабораторно підтвердженого діагнозу сезонного грипу типу А, в тому числі два випадки грипу типу А + В (експрес-методами), що підтверджує циркуляцію сезонних вірусів грипу серед населення Ужгорода.

Також повідомляється, що захворюваність дітей шкільного віку зросла в 1,8 рази: з 287 випадків за попередній тиждень до 541 випадку цього тижня.

Начальник управління освіти міськради Наталія Мухомедьянова повідомила, що, за даними моніторингу на 30 січня, у 27 школах були відсутні 3537 дітей (20,7%).

Нагадаємо, з початку епідеміологічного сезону в Україні захворіли понад 2,5 мільйона осіб, з них померли 13. Епідеміологічний поріг вже перевищений у Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях. Найгірша ситуація на Одещині. У самій Південній Пальмірі на карантин закриті усі школи з 28 січня. У Миколаєві минулого тижня закрились дві школи, на поточному тижні збираються закрити ще 20. У Рівненській області закрито 39 шкіл, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, на Запоріжжі – 23, На Донеччині - 59, на Волині - сім, на Житомирщині всі школи перебувають на карантині до 5 лютого. У Києві на карантині сім шкіл, по області - більше 20. Дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть - там захворюваність нижче, ніж у школах.

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

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