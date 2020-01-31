  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гончарук доручив організувати евакуацію українців з Китаю

    • Розсилка
    Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук <span>доручив профільним міністерствам&nbsp;</span>евакуювати українських громадян з території Китаю - Гончарук доручив організувати евакуацію українців з Китаю
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив профільним міністерствам евакуювати українських громадян з території Китаю

    МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю

    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю через спалах коронавіруса.

    Про це Гончарук написав в Тelegram.

    За його словами, МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

    «На ранок понеділка у мене на столі має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України», - заявив Гончарук.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів.

    Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

    У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

     Читайте також: В Україні епідемія. Боїмося коронавірусу, а вмираємо від грипу
    МЗС ДСНС Китай Україна епідемія Олексій Гончарук вірус ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ