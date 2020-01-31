Гончарук доручив організувати евакуацію українців з Китаю



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив профільним міністерствам евакуювати українських громадян з території Китаю

МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю через спалах коронавіруса.

Про це Гончарук написав в Тelegram.

За його словами, МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

«На ранок понеділка у мене на столі має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України», - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».