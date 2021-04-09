Українців попередили про сніголавинну небезпеку

У високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається небезпека сходу лавин

В деяких областях України 9 квітня зберігається сніголавинна небезпека, повідомляють на сайті ДСНС.

«9 квітня у високогір’ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір’ї Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

ДСНС у своєму попередженні посилається на дані Укргідрометцентру.

У п’ятницю, 9 квітня, на більшій частині Україні буде сонячна та тепла погода, проте у деяких регіонах можливі нічні морози.

meteo.gov.ua

У Києві 9 квітня буде сухо. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.