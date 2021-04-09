  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українців попередили про сніголавинну небезпеку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В горах зберігається &nbsp;значна сніголавинна небезпека (3 рівень) - Українців попередили про сніголавинну небезпеку
    В горах зберігається  значна сніголавинна небезпека (3 рівень)
    Фото: pixabay.com

    У високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається небезпека сходу лавин

    В деяких областях України 9 квітня зберігається сніголавинна небезпека, повідомляють на сайті ДСНС.

    «9 квітня у високогір’ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір’ї Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться в повідомленні.

    ДСНС у своєму попередженні посилається на дані Укргідрометцентру.

    У п’ятницю, 9 квітня, на більшій частині Україні буде сонячна та тепла погода, проте у деяких регіонах можливі нічні морози.

    meteo.gov.ua
    meteo.gov.ua

    У Києві 9 квітня буде сухо. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

    Теги: ДСНС Закарпаття небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies