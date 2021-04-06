Сильний вітер, лавинна небезпека: в Україні оголосили штормове попередження

ДСНС попередила по погіршання погоди

6 квітня в країні оголошено штормове попередження щодо поривів вітру та небезпеки сходу лавин у Карпатах, повідомляється на сайті Держаної служби з надзвичайних ситуацій.

«6 квітня вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Попередження про лавинну небезпеку стосується Закарпатської та Івано-Франківської областей.

«6 квітня, у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – повідомляють у ДСНС.

6 квітня погода в Україні погіршиться, у деяких областях ітиме навіть сніг, вночі температура опускатиметься нижче 0°. У Києві 6 квітня буде переважно сухо. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

Синоптики прогнозують у західних областях, вдень і на Житомирщині опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.