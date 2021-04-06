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    Сильний вітер, лавинна небезпека: в Україні оголосили штормове попередження

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    Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с - Сильний вітер, лавинна небезпека: в Україні оголосили штормове попередження
    Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с
    Фото: Delo.ua

    ДСНС попередила по погіршання погоди

    6 квітня в країні оголошено штормове попередження щодо поривів вітру та небезпеки сходу лавин у Карпатах, повідомляється на сайті Держаної служби з надзвичайних ситуацій.

    «6 квітня вдень у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Попередження про лавинну небезпеку стосується Закарпатської та Івано-Франківської областей.

    «6 квітня, у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – повідомляють у ДСНС.

    6 квітня погода в Україні погіршиться, у деяких областях ітиме навіть сніг, вночі температура опускатиметься нижче 0°. У Києві 6 квітня буде переважно сухо. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

    Синоптики прогнозують у західних областях, вдень і на Житомирщині опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

    Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

    Теги: прогноз погоди ДСНС вітер небезпека
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