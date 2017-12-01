Українців попередили про спалах холери і малярії в Анголі

З кінця грудня 2017 року у провінції Уіже зафіксовано 374 випадки захворювань на холеру

Українцям порадили не їхати в Анголу через спалах холери та збільшення кількості хворих на малярію, зокрема у провінції Уіже. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. [READ_MORE] «У зв’язку із спалахом холери, а також значним збільшенням числа хворих на малярію на півночі Республіки Ангола, зокрема



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З кінця грудня 2017 року у провінції Уіже зафіксовано 374 випадки захворювань на холеру

Українцям порадили не їхати в Анголу через спалах холери та збільшення кількості хворих на малярію, зокрема у провінції Уіже. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

«У зв’язку із спалахом холери, а також значним збільшенням числа хворих на малярію на півночі Республіки Ангола, зокрема у провінції Уіже (290 км від столиці м.Луанда) МЗС України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі за кордон, утриматися від відвідання провінції Уіже до нормалізації епідеміологічної ситуації», — сказано у повідомленні.

Українцям, які вже перебувають в Анголі, порадили бути обачними та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб.

Так, з кінця грудня 2017 року у провінції Уіже зафіксовано 374 випадки захворювань на холеру, з яких 9 — з летальним наслідком; з 31 грудня 2017 року до 8 січня 2018 року зареєстровано 350 випадків захворювань на малярію, з яких 7 — з летальним наслідком.

У разі виявлення захворювання українцям потрібно негайно звернутися за отриманням медичної допомоги.