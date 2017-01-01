У Судані ввели режим надзвичайного стану

Влада Судану ввели на шість місяців режим надзвичайного стану в провінціях Північний Кордофан і Кассала

У двох провінціях Судану на півроку ввели режим надзвичайного стану. Про це повідомляє Anadolu. «Влада Судану ввели на шість місяців режим надзвичайного стану в провінціях Північний Кордофан і Кассала», - йдеться в повідомленні. Відповідне рішення прийняв президент Судану Омар аль-Башир. Як повідомляє суданське інформаційне



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Режим надзвичайного стану введено для вилучення незаконної зброї у населення

Влада Судану ввели на шість місяців режим надзвичайного стану в провінціях Північний Кордофан і Кассала

У двох провінціях Судану на півроку ввели режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє Anadolu.

«Влада Судану ввели на шість місяців режим надзвичайного стану в провінціях Північний Кордофан і Кассала», - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення прийняв президент Судану Омар аль-Башир.

Як повідомляє суданське інформаційне агентство SUNA з посиланням на радника спікера парламенту Судану Абдулмаджида Харуна, в неділю у парламенті буде сформовано спецкомісію із зазначеного питання.

Режим надзвичайного стану введено для вилучення незаконної зброї у населення двох провінцій Судану.

До слова, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила, що скасовує санкції проти Судану.

Раніше повідомлялася, що зняттю санкцій передували близько 16 місяців переговорів із суданським урядом. Розпочалися ці перемовини ще за попередньої адміністрації Барака Обами.