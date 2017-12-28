Українцям нагадали правила перевезення тварин за кордон

Основними вимогами для вивезення тварини за кордон є ветпаспорт, щеплення та чіп

Ветеринарний паспорт, чіп та щеплення – саме такі основні вимоги для перевезення домашнього улюбленця за кордон. Про це повідомив директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Борис Кобаль, йдеться у повідомленні прес-служби відомства. [READ_MORE] «Для того, щоб вивезти тварину



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Основними вимогами для вивезення тварини за кордон є ветпаспорт, щеплення та чіп

Ветеринарний паспорт, чіп та щеплення – саме такі основні вимоги для перевезення домашнього улюбленця за кордон. Про це повідомив директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Борис Кобаль, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

«Для того, щоб вивезти тварину в іншу державу, зокрема, до країни ЄС, власник повинен виконати вимоги цієї країни. Тварина має бути чіпована, мати ветеринарний сертифікат та щеплення проти сказу», - повідомив Кобаль.

Зазначається, якщо тварина ідентифікована за допомогою чіткого татуювання і наявні документи, які підтверджують, що татуювання було зроблено до 3 липня 2011 року, ідентифікація вважається відповідною нормам ЄС, тому чіпування не є обов'язковим і може робитися на розгляд власника тварини.

Чіпувати тварину та отримати ветпаспорт міжнародного зразка можна у державних та приватних закладах ветиринарної медицини. Для отримання міжнародного ветсертифікату потрібно зробити тварині щеплення від сказу не пізніше, як за 30 днів до отримання документа. Також туди має бути додано довідку про результати експертизи на напругу антитіл щодо сказу, яка робиться не раніше, ніж за 30 днів після дати вакцинації і не пізніше ніж за три місяці після проведення щеплення. Дане дослідження має проводитися лабораторією, уповноваженою Європейською Комісією. В Україні такий заклад є тільки у Києві, проте власникам тварин не обов'язково їхати до столиці - лікар може передати пробу сироватки крові на аналіз та потім, згідно з результатами, видати довідку.

«Отримавши результати даної експертизи, власник має звернутися за місцем реєстрації тварини в державну установу ветеринарної медицини та отримати ветеринарне свідоцтво – форму №1. Ці всі відмітки можуть заноситися в міжнародний паспорт тварини. І на підставі цих документів та експертного висновку державними інспекторами ветеринарної служби на кордоні та транспорті висновку видається міжнародний ветеринарний сертифікат. Дані спеціалісти працюють в аеропортах та на залізниці, на всіх пунктах пропуску на кордоні», - йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

При наявності усіх довідок оформлення ветдокументу займає 5 хвилин і коштує 20 гривень, однак за проведення усіх досліджень доведеться заплатити понад 2 тисячі гривень. Окремі країни ЄС вимагають проведення додаткових протиепізоотичних заходів – інформацію про них можна знайти на сайтах аеропортів та Держпродспоживслужби.

Як повідомлялося, 22 січня в аеропорту «Київ» горе-господарка покинула напризволяще кішку, на яку не мала дозвільних документів.