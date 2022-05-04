Українцям дорожче обходитиметься лайка: на скільки можуть зрости штрафи

Чинним законодавством передбачено штраф за лайку від 51 до 119 грн

Новим законопроєктом також пропонується встановити відповідальність за образу поліцейського

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі й гідності громадян та працівників правоохоронних органів (№5050-1). За ухвалення відповідного рішення за основу проголосував 321 народний депутат.

Законопроєктом встановлюється, що дрібне хуліганство, тобто публічна нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії тягнуть за собою одне з таких покарань:

накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 170 до 510 грн );

); громадські роботи на строк від 20 до 40 годин;

виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку:

адміністративний арешт на строк до 10 діб.

У чинному законодавстві йдеться про штраф від 51 до 119 грн.

Серед іншого, пропонується встановити відповідальність за образу поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону та військовослужбовця.

Так, публічна образа поліцейського при виконанні ним службових обов’язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону, військовослужбовця у зв’язку з їхньою участю в охороні громадського порядку – тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано одразу декілька проєктів законів, які пропонують збільшити штрафи для водіїв.