Водіям готують нові покарання. Штрафи можуть зрости у декілька разів

У Верховній Раді зареєстровано одразу декілька проєктів законів, які пропонують збільшити штрафи для водіїв

Народні депутати активно взялися за «виховання» водіїв. У лютому 2022 року у Верховній Раді було зареєстровано одразу декілька проєктів законів, які передбачають збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Якщо проєкти будуть прийняти парламентом, то у деяких випадках штрафи можуть зрости вдесятеро. Також нардепи хочуть окремо карати власників «елітних транспортних засобів».

Проєкт закону для «елітних» водіїв

Перший проєкт закон – №7026 – було зареєстровано 7 лютого. В законопроєкті пропонується підняти розмір штрафі в 10 разів для власників «елітних транспортних засобів».

До поняття «елітного транспорту» відноситимуть автомобілів вартістю приблизно 2,4 млн грн. Тобто, під дію закону, якщо його приймуть, можуть потрапити власники, наприклад, Toyota Land Cruiser.

У разі прийняття закону, власникам «елітних» автомобілів доведеться платити підвищені штрафи за наступні порушення:

експлуатація авто з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин;

порушення правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або шоломами;

ідентифікаційні номери складових частин не відповідають записам у реєстраційних документах;

перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху;

невиконання водіями вимог щодо зупинки та залишення місця ДТП;

порушення правил руху через залізничні переїзди;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, майна тощо;

керування авто без посвідчення водія;

їзда у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Також передбачено дворазове зростання штрафів за порушення правил безпеки дорожнього руху, випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів, знищення, підробку чи заміну номерів вузлів та агрегатів авто.

Покарання для системних порушників

Другий проєкт закону – №7026-1 – передбачає двократне збільшення штрафів для тих, хто скоїть від трьох до п’яти правопорушень протягом року. Якщо водій порушить від п’яти до десяти разів – сума штрафу зросте вп’ятеро.

Якщо порушень буде більше ніж 10, можуть позбавити водійських прав.

Під дію закону, якщо його приймуть потраплять майже всі порушення правил дорожнього руху.

Інші «подарунки» для водіїв від нардепів

Інший проєкт закону – №6502 – який також передбачає посилання відповідальності водіїв, було зареєстровано на початку січня. У ньому описана нова система покарань водіїв за порушення правил дорожнього руху. Автори документу пропонують запровадити систему балів. Якщо водіїв за рік збирає певну кількість балів, у нього забирають права без рішення суду.

Без прав лишатимуться водії, які протягом року наберуть:

12 або більше балів;

вісім або більше балів, якщо мова йде про водіїв, що отримали водійське посвідчення менше року тому.

Але і це ще не все. У 2021 році народна депутатка Юлія Світлична зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, який збільшує відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. На думку Світличної, необхідність прийняття закону «зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною».

Депутатка пропонує прописати у кодексі про адміністративні правопорушення можливість довічного позбавлення права керувати автомобілем «за систематичне порушення порядку користування цим правом».

Детально про обидва проєкти законів «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Інші зміни для водіїв

Також у 2022 році в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд легкових автомобілів та причепів. Детально про всі нюанси техогляду «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також окремо ми писали про автомобілі, які не зможуть пройти обов’язковий техогляд.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.