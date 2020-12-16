Верховна Рада ввела штрафи за розсилку спаму

За прийняття відповідного законопроєкту № 3014 проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226

Верховна Рада ввела штраф від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень за розсилку спаму і від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних електронних повідомлень. Про це стало відомо на засіданні Ради.

За ненадання кінцевому користувачеві електронних комунікаційних послуг можливості під час отримання комерційних електронних повідомлень з метою продажу товарів або послуг відмовитися від їх розсилки або відправки комерційних електронних комунікацій без надання інформації про особу відправника на його адресу електронної пошти, номер телефону або інший мережевий ідентифікатор передбачений штраф від 3,4 тис. до 8,5 тис. гривень (від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім повідомлень постачальника електронних комунікаційних послуг з надання електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам, з якими він уклав договір про надання електронних комунікаційних послуг.

За невиконання законних вимог посадових осіб Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або за створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків вводиться штраф від 17 тис. до 51 тис. гривень (від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Також законопроєктом, згідно з пропозиціями президента, дозволено негласне зняття інформації правоохоронцями з каналів телекомунікацій і отримання персональних даних про споживача без постанови слідчого судді.

Нагадаємо, що відомий виробник електроніки заплатить великі гроші всім власникам смартфонів.