Герої паркування: за що найчастіше штрафують водіїв у Києві
В Києві найчастіше виписують штрафи за паркування на пішохідному переході
Фото: КМДА
За порушення яких правил паркування найчастіше штрафують столичних водіїв
Київські інспектори з паркування поділилися статистикою – за які порушення вони виписали найбільше штрафів. Вийшов, такий собі, рейтинг правил паркування, які найчастіше порушують водії у столиці.
Топ-10 найпоширеніших порушень правил паркування у столиці виглядає наступним чином.
|№
|Порушення
|Штрафів*
|1
|Пішохідний перехід
|34 550
|2
|Виїзд з прилеглих територій
|14 207
|3
|Заважає руху інших ТЗ
|9 769
|4
|Смуга громадського транспорту
|6 949
|5
|Зупинка громадського транспорту
|5 952
|6
|На перехресті
|5 911
|7
|Велодоріжка
|3 252
|8
|Зупинку/стоянку заборонено
|2 152
|9
|Менше 3 метрів до суцільної лінії
|1 956
|10
|Зупинка на (під) естакадою, мостом, тунелем
|1 350
*Кількість штрафів, які було виписано з 02.07.2019 по 31.03.2021.