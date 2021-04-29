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    Герої паркування: за що найчастіше штрафують водіїв у Києві

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    В Києві найчастіше виписують штрафи за паркування на пішохідному переході - Герої паркування: за що найчастіше штрафують водіїв у Києві

    В Києві найчастіше виписують штрафи за паркування на пішохідному переході

    Фото: КМДА

    За порушення яких правил паркування найчастіше штрафують столичних водіїв

    Київські інспектори з паркування поділилися статистикою – за які порушення вони виписали найбільше штрафів. Вийшов, такий собі, рейтинг правил паркування, які найчастіше порушують водії у столиці.

    Топ-10 найпоширеніших порушень правил паркування у столиці виглядає наступним чином.

    Порушення Штрафів*
    1 Пішохідний перехід 34 550
    2 Виїзд з прилеглих територій 14 207
    3 Заважає руху інших ТЗ 9 769
    4 Смуга громадського транспорту 6 949
    5 Зупинка громадського транспорту 5 952
    6 На перехресті 5 911
    7 Велодоріжка 3 252
    8 Зупинку/стоянку заборонено 2 152
    9 Менше 3 метрів до суцільної лінії 1 956
    10 Зупинка на (під) естакадою, мостом, тунелем 1 350

    *Кількість штрафів, які було виписано з 02.07.2019 по 31.03.2021.

    Теги: штраф
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