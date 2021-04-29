Герої паркування: за що найчастіше штрафують водіїв у Києві

В Києві найчастіше виписують штрафи за паркування на пішохідному переході

За порушення яких правил паркування найчастіше штрафують столичних водіїв

Київські інспектори з паркування поділилися статистикою – за які порушення вони виписали найбільше штрафів. Вийшов, такий собі, рейтинг правил паркування, які найчастіше порушують водії у столиці.

Топ-10 найпоширеніших порушень правил паркування у столиці виглядає наступним чином.

№ Порушення Штрафів* 1 Пішохідний перехід 34 550 2 Виїзд з прилеглих територій 14 207 3 Заважає руху інших ТЗ 9 769 4 Смуга громадського транспорту 6 949 5 Зупинка громадського транспорту 5 952 6 На перехресті 5 911 7 Велодоріжка 3 252 8 Зупинку/стоянку заборонено 2 152 9 Менше 3 метрів до суцільної лінії 1 956 10 Зупинка на (під) естакадою, мостом, тунелем 1 350

*Кількість штрафів, які було виписано з 02.07.2019 по 31.03.2021.