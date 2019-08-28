Українець Карпюк написав листа з російського ув'язнення



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Український політв'язень Микола Карпюк Ілюстративне фото

Зазначимо, що Миколу Карпюка, як і деяких інших українських політв’язнів, перевезли до московського слідчого ізолятора «Лефортово»

Український політв'язень Микола Карпюк, якого утримують в ув'язненні у РФ, написав листа, в якому він «дуже мріє про Україну». Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради 8-го скликання Ірина Геращенко у Facebook.

«Отримала листа від Миколи Карпюка. Ще з «Владимирского централа». Але датований ще серединою липня. Передає всім вітання і дуже мріє про Україну. Дай Бог! Дуже хочеться, щоб наші політв‘язні були на свободі», - написала вона.

Нагадаємо, 19 серпня адвокат Олексій Барановський повідомив, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» із російської в’язниці «Владимирський централ». Барановський припустив, що найближчим часом із Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв’язні.

Також нагадаємо, Карпюка, як і деяких інших українських політв’язнів, перевезли до московського слідчого ізолятора «Лефортово».

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні (РФ) засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 років воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечують всі обвинувачення.

Як повідомлялось, 28 серпна Київський апеляційний суд відпустив з-під варти керівника порталу «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.