Карпюк «вибув» із російської в'язниці «Володимирський централ» - адвокат



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Політв’язень Микола Карпюк

За словами адвоката, Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що й політв’язень Володимир Балух

Український політв’язень Микола Карпюк «вибув» із російської в’язниці «Володимирський централ». Так пояснили повторне повернення посилки його адвокату Олексію Барановському.

Про це повідомив адвокат на своїй сторінці в Facebook .

Він розповів, що 29 липня Карпюку не видали посилку – нібито через завелику вагу. Адвокат зменшив вагу посилки з 27 до 19 кг. Проте 19 серпня вона знову повернулася в зв’язку з тим, що «адресат вибув».

За словами адвоката, Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що й політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

Барановський припустив, що найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв’язні.

«Можна було подумати, що Балуха просто переводять в іншу колонію, але справа в тому, що в кінці минулого тижня з Володимирського централу пропав мій підзахисний Микола Карпюк. Посилка, відправлена йому минулого тижня, повернулася мені назад із позначкою «адресат відсутній», а це означає, що їх обох забрали з «насиджених місць» приблизно в той самий час, і це викликає стриманий оптимізм», – додав адвокат.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні (РФ) засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 років воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечують всі обвинувачення.