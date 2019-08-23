Обмін полоненими: все, що відомо про заплановане звільнення українців з російських тюрем політв'язні

Чи будуть у списку на обмін полоненими прізвища українських моряків? Фото: Роман Цимбалюк

33/33, можливо – «міксовано»

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським почався діалог про можливість швидкого обміну утримуваними особами. «Ми констатуємо початок діалогу між президентами Путіним і Зеленським, констатуємо певні контакти, які здійснюються для розвитку цих розмов і для розвитку тих розумінь, які були досягнуті під час розмов», - зазначив він.

Інформацію про те, що Росія готується до обміну ув’язненими з Україною, раніше підтвердили у Кремлі, а сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні. Точну дату обміну ув’язненими Зеленський не вказав. «Я цим займаюся особисто», - додав він.

Офіційно жодних деталей обміну не повідомляється. Відучора українська Уповноважена з питань прав людини Людмила Денісова перебуває в Москві. Сьогодні вночі до Києва прибула її колега з Росії Тетяна Москалькова. У посольстві РФ у Києві повідомили, що візит російського омбудсмена буде одноденним. Втім, жодних даних про те, що обмін відбудеться саме сьогодні (у переддень Дня незалежності України) немає.

Російські ЗМІ із посиланням на власні джерела інформують, що обмін відбуватиметься за формулою 33/33 - без урахування головного редактора «РИА Новости» Кирила Вишинського. У соцмережах є інформація, що Вишинського вмовляють погодитися на обмін, обіцяють йому власний проект з хорошими гонорарами та житло. Вишинський нібито категорично проти, і нібито через його незгоду процес обміну уповільнюється. Водночас у коментарі «Главкому» адвокат Вишинського Андрій Доманський заявив, що на його клієнта тиснуть.

«Мій клієнт не писав ніяких заяв про обмін, свою провину він не визнає. Сторона захисту і, зокрема, я, не брав участі в будь-яких перемовинах. Щодо того, що через нього гальмується процес обміну, можу сказати, що це є припущення політиків та маніпуляції. Про обіцянки якихось привілеїв для Вишинського я нічого не чув», - підкреслив він.

У соцмережах є інформація, що нібито включення Вишинського до списку на обмін - особиста вимога Путіна.

У мережі дуже мало інформації про списки на обмін. Так, достеменно відомо, що бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов до цього переліку не потрапив. Серед прізвищ бранців, яких, ймовірно, обміняють, за даними ЗМІ, звучать Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко і Роман Сущенко. Напередодні їх доправили в СІЗО Лефортове – цю інформацію підтвердили в пенітенціарній установі.

Водночас можна припустити, що у списку будуть прізвища українських моряків. Так, вчора російський адвокат наших моряків Микола Полозов розповів про очікувані можливі «позитивні зміни в ситуації з військовополоненими та політв’язнями».

Кремлівські візитери

Тетяна Москалькова – не єдина російська топ-чиновниця, яка братиме участь в обміні ув’язненими. До окупованого Луганську, за даними ЗМІ, вчора прибула делегація з РФ, яку очолює радник російського президента Путіна Владислав Сурков. Саме його називають куратором бойовиків «ЛДНР». Мета його візиту достеменно невідома.

У соцмережах з’явилася інформація про те, що обмін полоненими може бути «міксованим» - тобто, відбуватися одночасно і в «ЛДНР», і шляхом авіасполучення між Україною та РФ – як це було в червні 2016-го. До слова, на початку серпня бойовики «ДНР» заявляли, що готові провести обмін полоненими за формулою «102 на 50».

Водночас офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан зазначає: «В одному з районів зосередження важкого озброєння, окупанти почали завантаження танків на трейлери і вивозять у невідомому напрямку. У Ростовській області з боку РФ майже закінчили побудову інженерно-захисних споруд. Ввели заборонену зону та обмежувальні заходи. Звичайні новини, але якщо їх об'єднати, то можна припустити цікаву річ! РФ вирішила злити Донбас?»

Скандал перед обміном

Напередодні в соцмережах вибухнув скандал – бурхливе з’ясування стосунків між братом одного з російських бранців, «диверсанта» Євгена Панова, Ігорем Котелянцем та російською правозахисницею і журналісткою Вікторією Івлєвою.

Вона і себе на Facebook написала, що з однодумцями направила в Лефортово передачу для українських полонених – і вказала, для кого саме.

Котелянець обурився таким дописом Івлєвої.

«Проблема полягає в тому, що вона оприлюднила, кого із ув’язнених і куди саме звезли, хоча ми, родичі ув’язнених, просили її цього не робити. Вона ж це зробила для самопіару», - прокоментував Котелянець «Главкому».

Наталія Сокирчук, «Главком»