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    Новини

    Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)

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    Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Правоохоронці вилучили вісім предметів антикваріату – три «Георгіївські» хрести та п’ять срібних і мідних монет Царської Росії

    На Житомирщині співробітники Служби безпеки України попередили контрабандне переміщення культурних цінностей до Республіки Білорусь. Про це повідомила пресгрупа УСБ України
    в Житомирській області.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру скуповував у місцевих колекціонерів предмети старовини для подальшого перепродажу за кордон.

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    Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)
    Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)
    Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)
    Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)
    Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)
    Фото: пресцентр СБУ


    Під час огляду особистих речей контрабандиста, який слідував потягом міжнародного сполучення «Кишинів – Санкт-Петербург», на залізничній станції «Овруч» міжнародного залізничного пункту пропуску «Виступовичі-Словечне» митного посту «Овруч» Київської митниці правоохоронці виявили і вилучили вісім предметів антикваріату – три «Георгіївські» хрести та п’ять срібних і мідних монет Царської Росії.

    У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

    Предмети контрабанди направлено на мистецтвознавчу експертизу.

    Білорусь СБУ контрабанда кордон
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