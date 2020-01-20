Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)
Правоохоронці вилучили вісім предметів антикваріату – три «Георгіївські» хрести та п’ять срібних і мідних монет Царської Росії
На Житомирщині співробітники Служби безпеки України попередили контрабандне переміщення культурних цінностей до Республіки Білорусь. Про це повідомила пресгрупа УСБ України
в Житомирській області.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру скуповував у місцевих колекціонерів предмети старовини для подальшого перепродажу за кордон.
Під час огляду особистих речей контрабандиста, який слідував потягом міжнародного сполучення «Кишинів – Санкт-Петербург», на залізничній станції «Овруч» міжнародного залізничного пункту пропуску «Виступовичі-Словечне» митного посту «Овруч» Київської митниці правоохоронці виявили і вилучили вісім предметів антикваріату – три «Георгіївські» хрести та п’ять срібних і мідних монет Царської Росії.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Предмети контрабанди направлено на мистецтвознавчу експертизу.