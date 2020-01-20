Українець намагався вивезти у Білорусь предмети антикваріату, заховавши їх у книгу-тайник (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці вилучили вісім предметів антикваріату – три «Георгіївські» хрести та п’ять срібних і мідних монет Царської Росії

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України попередили контрабандне переміщення культурних цінностей до Республіки Білорусь. Про це повідомила пресгрупа УСБ України

в Житомирській області.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру скуповував у місцевих колекціонерів предмети старовини для подальшого перепродажу за кордон.





Під час огляду особистих речей контрабандиста, який слідував потягом міжнародного сполучення «Кишинів – Санкт-Петербург», на залізничній станції «Овруч» міжнародного залізничного пункту пропуску «Виступовичі-Словечне» митного посту «Овруч» Київської митниці правоохоронці виявили і вилучили вісім предметів антикваріату – три «Георгіївські» хрести та п’ять срібних і мідних монет Царської Росії.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Предмети контрабанди направлено на мистецтвознавчу експертизу.