Москаль розповів, куди діваються конфісковані на Закарпатті контрабандні цигарки



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Для боротьби з контрабандою цигарок треба зробити ціни на них, як у Європі або запровадити кримінальну відповідальність за такі злочини, - Москаль

Цигарки не можна ані реалізувати, ані направити в армію, - ексголова Закарпатської області

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій вважає, що конфісковані контрабандні цигарки ідуть на вторинний ринок. Таку думку колишній чиновник висловив в інтерв’ю «Главкому».

Москаль запевняє, що цигарки не можна «ані реалізувати, ані направити в армію, туди, де йдуть бойові дії, наприклад». «Вся контрабанда знищувалася нібито шляхом спалення. Хоча я усім показував, що цигарки не горять. Якби цигарки горіли, то всі, хто курить, ходили б без вус і бороди, без волосся на голові», - запевняє ексчиновник.

За словами Москаля, боротьба з контрабандою на Закарпатті - «це боротьба з вітряками».

«Вона не дає доходів бюджету ані України, ані області. Коли вилучають контрабандний товар, складається протокол на того, хто порушив і направляється справа до суду. Суд ухвалює рішення про конфіскацію і передає його до виконавчої служби. Якось я у відділення Державного казначейства на Закарпатті запитував і отримав відповідь, що від реалізації конфіскованого немає нічого», - наголосив колишній голова Закарпатської області.

Москаль запевнив, що для ліквідації контрабанди цигарок на Закарпатті є два шляхи. «Перший – зробити ціни на цигарки на рівні європейських, аби з нас уся Європа не сміялася. Другий варіант – ввести кримінальну відповідальність за такі злочини. Тоді, коли я працював в області мені казали, що це неможливо, ніхто в парламенті це не підтримає. Тепер же є монобільшість», - зауважив колишній голова Закарпатської області.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.