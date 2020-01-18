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    З Білорусі в Україну намагалися ввезти червоної ікри на понад 100 тис грн

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    Вилучена червона ікра<br /><br /> - З Білорусі в Україну намагалися ввезти червоної ікри на понад 100 тис грн
    Вилучена червона ікра

    Фото: Держприкордонслужба

    Прикордонний наряд спільно з інспектором митниці виявили 85 кг лососевої ікри

    У пункті пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині прикордонники затримали людину, яка намагалася ввезти до України з Білорусі червоної ікри на понад 100 тисяч гривень.

    Про це передає Держприкордонслужба.

    Зазначається, що з Білорусі приїхав мікроавтобус. Водій обрав «зелений коридор» для проходження митного контролю, що передбачає відсутність предметів, обов'язкових для декларування.

    «В автомобілі також була пасажирка — громадянка України 1959 року народження. Під час поглибленого огляду автомобіля, в особистих речах жінки, прикордонний наряд спільно з інспектором митниці виявили 85 кг лососевої ікри. Товар на суму 102 000 гривень вилучено», — повідомили в прикордонній службі.


    Також у пресслужбі додали, що українку зобов'язали сплатити штраф.

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