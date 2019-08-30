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    Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді

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    Українець звільнився з роботи в Лондоні і поїхав звідти до Києва на велосипед - Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді
    Українець звільнився з роботи в Лондоні і поїхав звідти до Києва на велосипед

    Менш ніж за місяць киянин подолає майже 2000 км

    Український UX дизайнер, киянин Артем Шевченко звільнився з роботи в Лондоні і поїхав звідти на велосипеді в Україну. Про свою подорож хлопець розповідає на сторінці в Instagram.

    Для здійснення мрії 38-річний українець пішов з престижної роботи. Хлопець планує подолати близько двох тисяч кілометрів менш ніж за місяць.

    Шевченко перетне на велосипеді Англію, Голландію, Німеччину, Чехію та Польщу, проїжджаючи Роттердам, Дортмунд, Лейпциг, Дрезден, Прагу і Краків.

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    Мандрівник каже, що найбільшою статтею витрат в поїздці виявилися кемпінги. Місце для намету в Європі коштує 10-15 євро за ніч, а їжа - всього 5-10 євро на день.

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    Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді
    Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді
    Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді
    Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді
    Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді
    Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді

    Велосипедист зазначає, що завше хотів здійснити подібну авантюру, але «завжди не давали обставини». Цього разу хлопець завантажив кілька додатків на телефон, взяв намет і, «відкинувши обставини – поїхав».

    Пригод мандрівникові поки додав тільки навігатор, який завів його в лісову гущавину, «стверджуючи», що там є дорога.

    У Львові хлопця зустріне двоюрідний брат Олександр, а також з Лондона прилетить молодший брат Єгор. Далі брати продовжать подорожі до Києва разом.

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