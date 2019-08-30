Українець вирушив з Лондона до Києва на велосипеді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українець звільнився з роботи в Лондоні і поїхав звідти до Києва на велосипед

Менш ніж за місяць киянин подолає майже 2000 км

Український UX дизайнер, киянин Артем Шевченко звільнився з роботи в Лондоні і поїхав звідти на велосипеді в Україну. Про свою подорож хлопець розповідає на сторінці в Instagram.

Для здійснення мрії 38-річний українець пішов з престижної роботи. Хлопець планує подолати близько двох тисяч кілометрів менш ніж за місяць.

Шевченко перетне на велосипеді Англію, Голландію, Німеччину, Чехію та Польщу, проїжджаючи Роттердам, Дортмунд, Лейпциг, Дрезден, Прагу і Краків.

Мандрівник каже, що найбільшою статтею витрат в поїздці виявилися кемпінги. Місце для намету в Європі коштує 10-15 євро за ніч, а їжа - всього 5-10 євро на день.

Велосипедист зазначає, що завше хотів здійснити подібну авантюру, але «завжди не давали обставини». Цього разу хлопець завантажив кілька додатків на телефон, взяв намет і, «відкинувши обставини – поїхав».

Пригод мандрівникові поки додав тільки навігатор, який завів його в лісову гущавину, «стверджуючи», що там є дорога.

У Львові хлопця зустріне двоюрідний брат Олександр, а також з Лондона прилетить молодший брат Єгор. Далі брати продовжать подорожі до Києва разом.